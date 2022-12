My Hero Academia 374: un ciclone tropicale si abbatte sulla società

La rivolta mutante è stata soppressa in My Hero Academia 373, ma questa piccola vittoria per gli Heroes ha portato al successo della missione segreta di Spinner. Il criminale lucertola è riuscito a risvegliare Kurogiri, il quale ha il potere per ribaltare le sorti della guerra.

My Hero Academia 374 comincia con un primo piano su Present Mic, disperato alla vista di Kurogiri e non dell'amico Shirakumo. La scena si sposta poi negli Stati Uniti, dove una giornalista illustra le previsioni del meteo. Un grosso anticiclone tropicale si sta per spostare dal Giappone agli USA. Questo è stato creato dall'elevata intensità delle fiamme di Dabi. Il potere di un solo uomo è in grado di mutare il meteo.

Tornati in Giappone, a Kamino rivediamo lo scontro tra Dabi e Shoto. Il maggiore dei Todoroki arde intensamente, ma è conscio che consumando il suo potere contro suo fratello non riuscirà a vendicarsi del padre. Decide dunque di lasciar perdere Shoto e di fuggire via con un aiuto inaspettato.

Sulla fortezza volante della U.A., Deku sembrava a un passo dalla vittoria, ma improvvisamente un buco nero si materializza alle spalle dei presenti. Present Mic viene catapultato fuori ed Eraerhead è scioccato da quanto accade.

Alle rovine di Gunga, All For One si fa beffe di Endeavor e Hawks illustrando ciò che sta accadendo. Il Numero Uno riceve in visita suo figlio Dabi, mentre Hawks incontra un nemico che lui stesso uccise: Twice. Cosa succederà se dovesse scatenare la Sad Man's Parade?