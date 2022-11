My Hero Academia 374 data di uscita e previsioni: chi ha vinto?

Tomura Shigaraki sta combattendo nell'arena volante, ma senza troppi problemi. Nonostante gli eroi gli abbiano teso una trappola, il nuovo ricettacolo di All for One fa il suo lavoro senza problemi. Soltanto il ritorno del protagonista di My Hero Academia mette in crisi il super cattivo. Così All for One lancia il suo grido d'aiuto.

Questo è giunto a uno Spinner ormai profondamente trasformato, che sta guidando - anche se non con molto senno - un grandissimo esercito di mutanti, accompagnato da altri leader che sono carichi di rabbia e rancore verso gli umani. Così in My Hero Academia si è consumata una guerra nella guerra, che ha portato Spinner ad arrivare fino all'ospedale dove si trova Kurogiri, sempre imprigionato e incapace di muoversi. L'intervento di Present Mic rende però tutto più difficile.

My Hero Academia 374 mostrerà il risveglio di Kurogiri o di Shirakumo. Non si può cambiare scena dopo l'ultima pagina, che comporrà un pezzo importante per questa battaglia. Il modo in cui si risveglia il personaggio è molto ambiguo, dato che utilizza i termini usati da Shirakumo in passato e si vede un occhio molto più visibile del solito, ma comunque ciò che dice sembra applicabile ai desideri di Kurogiri.

È possibile che internamente ci sia una lotta tra Shirakumo e Kurogiri, con soltanto uno dei due che riuscirà a vincere. Questo scontro mentale potrebbe portare, da un lato, a un grosso passo in avanti per i villain, che potrebbero tornare tutti insieme e mettere gli eroi all'angolo; dall'altra invece consolidare una posizione guadagnata con tanto sudore da parte dei protagonisti.

My Hero Academia 374 sarà su Manga Plus domenica 27 novembre 2022.