My Hero Academia 374: il rancore prende forma in un incredibile ritorno

Nel capitolo 374 di My Hero Academia Kohei Horikoshi ha riportato in azione diverse minacce molto preoccupanti. Mentre nel mondo si manifestano gravi e preoccupanti cambiamenti atmosferici dovuti allo scontro tra Shoto e Dabi, un grande eroe professionista si ritrova contro un antagonista ormai scomparso da tempo.

Sfruttando i poteri di Kurogiri, il Nomu generato dal corpo di Oboro Shirakumo, i Villains sono liberi di teletrasportarsi in qualunque luogo vogliano. Una strategia che si sta rivelando schiacciante, e che ha permesso a Dabi di raggiungere suo padre Endeavor per fronteggiarlo scatenando tutto il suo odio. Da uno dei portali però sono spuntati due cloni di un Villain ucciso da Hawks: Twice.

Si tratta in realtà di Himiko Toga, che rimasta scossa dalla morte dell’amico ha iniziato a nutrire un rancore sempre più profondo nei confronti del Pro Hero. Un rancore che ha segnato il suo ritorno sul campo di battaglia come Twice, grazie al suo potere che le consente di emulare anche i Quirk altrui. Un’entrata in scena che rende molto più complessa la situazione di Hawks. Come credete che andrà lo scontro tra i due? Ditecelo nei commenti.

Intanto vi lasciamo alle nostre ipotesi sugli eventi del capitolo 375 di My Hero Academia, e alle speculazioni sul possibile periodo di conclusione del manga.