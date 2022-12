My Hero Academia 374: il ritorno di quel Villain stravolgerà la guerra?

La sorpresa delle tavole conclusive del capitolo 374 di My Hero Academia potrebbe essere decisiva per l’esito dell’intensa guerra tra Heroes e Villains. In un incredibile colpo di scena Horikoshi ha riportato sul campo di battaglia un antagonista creduto morto dopo la guerra di liberazione del paranormale, scioccando un grande Pro Hero.

Nel corso del precedente conflitto Hawks, il numero due nella gerarchia attuale degli eroi professionisti, ha effettivamente tradito e poi ucciso Twice, dopo averlo sfruttato per infiltrarsi come spia nel gruppo dei Villain. Un’azione che ha profondamente scosso Himiko Toga, ragazza molto legata al Villain. Dopo aver ricevuto in dono da Dabi un campione del sangue di Twice, Himiko ha deciso di far rivivere il compagno tramite i suoi poteri.

Il Quirk Trasformazione le consente non solo di assumere le sembianze di chiunque voglia ma anche di replicarne i poteri. È proprio grazie a questa trovata che Toga torna sul campo di battaglia, proprio di fronte a Hawks, come Twice, affiancata da un clone del Villain.

Questo ritorno potrebbe essere fondamentale per porre in vantaggio gli antagonisti, in quanto Hawks è già molto provato dalle battaglie, ed Endeavor è stato raggiunto da suo figlio Dabi. Cosa ne pensate del ritorno di Twice tra le fila dei Villain? Credete che Toga riuscirà davvero a vendicarsi e a stravolgere gli equilibri della guerra? Ditecelo nei commenti.

Vi lasciamo agli spoiler sul capitolo 375 di My Hero Academia, in arrivo domenica 4 dicembre 2022 su MangaPlus.