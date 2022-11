My Hero Academia 374 spoiler e immagini: la situazione si ribalta

C'è un personaggio che può cambiare le sorti della guerra. Kurogiri è una pedina fondamentale, col suo potere di teletrasporto che è stato utilizzato in primis dagli eroi di My Hero Academia, che così hanno potuto separare i cattivi. Con l'arrivo di Spinner in ospedale, però, le cose stanno per cambiare completamente.

In basso sono disponibili le immagini e quindi gli spoiler di My Hero Academia 374. Un capitolo formato da sole tredici pagine e che si intitola "Butterfly effect", ovvero effetto farfalla. Lo sguardo di Present Mic e quello di Kurogiri dicono tutto su ciò che sta per succedere. Intanto un programma meteorologico rende noto che si stanno creando particolari formazioni nebulose sopra il Giappone a causa di una forte fonte di calore.

Quel calore è Dabi che, a Kamino, sta spingendo al massimo il suo potere. Dabi però vuole combattere con Endeavor e sa di non potercela fare se dovesse prima occuparsi di Shoto, così decide di dirigersi a Gunga, quando viene contattato da Skeptic, dicendo che non deve preoccuparsi del viaggio. Alla fortezza volante, Deku è in aria e sta osservando il corpo deformato di Shigaraki, mentre dietro Aizawa e gli altri si apre un portale nero. All for One inizia un discorso affermando che sapeva che Spinner ce l'avrebbe fatta.

Dabi viene teletrasportato dove si trova Endeavor e con lui arrivano anche due cloni di Twice, uno dei quali sembra tenere tra le mani una parte degli occhiali di Tsuyu. Hawks urla che va ucciso immediatamente, concludendo questo capitolo. My Hero Academia sarà in pausa la settimana successiva.