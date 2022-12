My Hero Academia 375: il grande caos nato dall'amore

La guerra tra eroi e villain si fa sempre più feroce. Tanti sentimenti, tanti pensieri, tante gesta coesistono e si contrastano l'un l'altra, con ognuno che cerca di far valere la propria voce sopra quella degli altri. È stato il caso dei mutanti di My Hero Academia che hanno innescato una reazione a catena dai danni estremi.

Spinner è riuscito a risvegliare Kurogiri, che già ha dato il via a una grande rivoluzione sul campo di battaglia. My Hero Academia 375 è un capitolo che si concentra ancora sui devastanti effetti del potere di Kurogiri, in particolare narrando ciò che è successo sul campo di battaglia di Himiko Toga. Su quest'isola lontana, Toga non è nel suo elemento. Non riesce a mimetizzarsi e a combattere adeguatamente, mentre i nomu high end cadono uno dopo l'altro grazie ai colpi di Gang Orca.

Toga però non si vuole arrendere e ripone tutta la sua fiducia in Spinner. Tira così fuori una fialetta di sangue, che però viene prontamente distrutta da un attacco di Tsuyu Asui. La liceale assassina però sapeva che la nemica la teneva d'occhio e ha usato così un'esca, facendo bere ad Asui del veleno che attira i nomu. Proprio dal caos derivato da questo attacco, Toga beve il sangue di Asui e si trasforma in lei, lasciando Uraraka stupita.

Ma bastano pochi secondi alla ragazza per bere l'altra fialetta, quella con il sangue di Twice. Inizia così la trasformazione più problematica per gli eroi di My Hero Academia, e proprio in quel momento Kurogiri evoca il suo portale nero per teletrasportare Toga, che ha l'obiettivo di uccidere tutti gli eroi partendo da Hawks. Così a Gunga appaiono decine di portali che trasportano non soltanto Dabi ma anche la massa di Twice.

Tuttavia nel finale Uraraka e Tsuyu non si arrendono e riescono ad attraversare un portale per raggiungere Gunga. Riusciranno a fermare Toga anche in questa situazione?