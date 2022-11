My Hero Academia 375 data di uscita e teorie: una pausa e poi l'esercito si ammassa

I villain sembrano essere riusciti a mettere dei colpi che hanno scosso la fazione degli eroi. Negli ultimi capitoli di My Hero Academia si è partito da All for One che, grazie al quirk di Eri, è tornato giovane. Dabi dopo la sconfitta brucia di nuovo, mentre Spinner è riuscito definitivamente a svegliare Kurogiri e riportarlo tra i cattivi.

La vittoria della voce di Spinner segna un grande passo in avanti per i villain, che adesso possono contare sul teletrasporto di Kurogiri. Questo non solo ha permesso a Dabi di arrivare dal padre in tempo zero in My Hero Academia, ma anche di propagare l'effetto di uno dei quirk più devastanti e di lanciare la nuova Sad Man Parade.

In My Hero Academia 375 prenderà sempre più corpo la trasformazione di Himiko Toga, che ha ingerito il quirk di Twice e ha creato un esercito grazie a lui. Considerata la mutazione nel suo amico ormai scomparso, Toga darà il via a un grande attacco su ampia scala, attaccando gli eroi su ogni campo di battaglia. Non si sa ancora dove sia la vera Toga né se questo potere ha qualche limite, ma certamente è il momento della parata di una donna triste. E questo potrebbe mettere in moto l'atteso scontro tra lei e Ochako Uraraka che finora non è stato visto.

A causa di una pausa, My Hero Academia 375 verrà pubblicato l'11 dicembre 2022 su Manga Plus.