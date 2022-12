My Hero Academia 375 spoiler e immagini: dove va il cuore di Himiko Toga

La situazione già non era delle migliori per gli eroi di My Hero Academia, che stavano affrontando i villain in condizioni estreme. All for One, Tomura Shigaraki, Spinner, Dabi e tutti gli altri sono avversari molto temibili e la strategia messa a punto dai protagonisti ha ridotto gli effetti del loro potere.

Tuttavia il ritorno di Kurogiri ha smantellato tutto ciò che di buono era stato creato finora. In questo momento però il problema principale è Himiko Toga, che si è trasformata in Twice e ha iniziato a duplicarsi. Come ha fatto tutto questo? Gli spoiler di My Hero Academia 375 con immagini danno una risposta. In questo nuovo capitolo, narrato quasi completamente in formato flashback, si passa all'isola distante dove era stata bloccata la liceale assassina.

Himiko Toga sta combattendo contro Uraraka, Asui e gli altri eroi, con Gang Orca che si è occupato di uno dei nomu. Per il momento, la villain sembra in nettissimo svantaggio ma non vuole usare subito il sangue di Twice, altrimenti la Sad Man's Parade si concluderà su quell'isola e non potrebbe aiutare l'invasione. Decide però di estrarre lo stesso una fiala, che Asui distrugge prontamente. Quella di Toga però era una trappola: il liquido è una sostanza che attira i nomu e quindi Asui viene prontamente circondata dalle creature.

La villain decide di fidarsi di Spinner e, mentre attende il segnale, continua a combattere contro Uraraka. Il segnale però arriva e, dopo aver messo al tappeto Asui, Himiko Toga usa il sangue di Twice per trasformarsi. Iniziano ad apparire i primi vortici neri e la villain chiede di essere trasportata dove si trova Hawks, per poterlo uccidere. Così inizia la marcia della Sad Man's Parade con centinaia di copie all'attivo. Come si trasformerà la situazione per i protagonisti di My Hero Academia?