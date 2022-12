My Hero Academia 376: le fiamme dell'odio accendono una nuova battaglia

Kohei Horikoshi ha costruito l’occasione perfetta per risolvere alcune delle questioni rimaste in sospeso. Il grande conflitto che si sta consumando tra Heroes e Villains è diventato il teatro per alcune delle battaglie più attese dai fan, e nel capitolo 376 di My Hero Academia è scoppiata la fiamma di un nuovo confronto tra padre e figlio.

Il ringiovanimento improvviso di All For One sta mettendo a dura prova Endeavor, che per sua sfortuna nelle tavole conclusive del capitolo, intitolato “Sul Filo del Rasoio” e disponibile su MangaPlus, ha visto avvicinarsi sul campo di battaglia suo figlio: Toya, conosciuto col nome da Villain Dabi. Lo scontro epocale avvenuto tra i due fratelli Todoroki è stato vinto da Shoto con uno degli attacchi più devastanti, e spettacolari, dell’intera serie, ma ora l’odio che arde letteralmente sul corpo di Dabi ha spinto quest’ultimo a consumare la sua vendetta nei confronti del padre.

Sfruttando i portali generati da Kurogiri Dabi è infatti riuscito ad allontanarsi dall’area dove ha affrontato Shoto e a spostarsi rapidamente verso Enji, già profondamente provato per la battaglia contro All For One. Dabi è riuscito a replicare in qualche modo la tecnica Phosphor Ultimate di suo fratello che gli permette di assorbire il freddo a tal punto da scatenare le proprie fiamme senza subirne gli effetti devastanti. Con le fiamme che ostacolano gli altri eroi, e i numerosi cloni che sta creando Toga, i Villain sembrano essere passati in vantaggio.

Lo scontro diretto tra Endeavor e Dabi potrebbe concludersi in due modi: l’uccisione di Dabi per mano di suo padre, o il sacrificio di Enji. Secondo voi quale via sceglierà il Pro Hero Numero Uno? Ditecelo nei commenti. In conclusione, vi lasciamo alle previsioni sul capitolo 377 di My Hero Academia, e alle parole di Horikoshi riguardo il finale del manga.