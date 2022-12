Il ritorno di Deku e lo scontro con Shigaraki nella clip fanmade di My Hero Academia

Il preoccupante stato di salute dell'autore Kohei Horikoshi sta rallentando la corsa di My Hero Academia. L'atto finale della serie manga sta comunque regalando ai lettori diversi momenti epici, come quello che un appassionato ha adattato in una clip animata fanmade.

La sesta stagione anime della produzione di Studio BONES ha inaugurato la prima parte della guerra tra Heroes e Villain. Il cour 1 di My Hero Academia Stagione 6 è giunto al termine e la serie riprenderà a inizio gennaio 2023 evidenziando le conseguenze degli scontri e delle parole di Dabi.



My Hero Academia 6 certamente non arriverà allo stesso punto in cui si trova attualmente l'anime e si fermerà probabilmente all'arrivo in Giappone di Star and Stripes. In attesa che gli ultimi capitoli del manga vengano adattati dallo staff di BONES, un appassionato ha animato il più recente scontro tra Izuku Midoriya e Tomura Shigaraki.



Nella clip fanmade che trovate in calce all'articolo riviviamo l'epico ritorno in scena di Deku. Mentre Midoriya cercava di arrivare in fretta e furia sulla Fortezza Volante della Yuei scortato dai jet statunitensi, la forma difensiva di Shigaraki faceva piazza pulita degli Heroes che cercavano di fermarlo. Al suo arrivo Deku trova una situazione disperata, con Bakugo che giace sul terreno tenuto in vita solamente dall'ardire di Edgeshot. La rabbia dell'eroe, unita al supporto delle Vestigia di One For All, fermano apparentemente Tomura.