My Hero Academia 376: la forza infinita di un padre

A causa delle festività natalizie e di vari problemi di salute dell'autore la serializzazione di My Hero Academia non è più regolare. L'Atto Finale dell'opera shonen di Kohei Horikoshi procede ugualmente, preparando la tavola per gli ultimi, straordinari combattimenti tra eroi e Villain.

In My Hero Academia 375 Toga ha scatenato la Sad Man's Parade sfruttando il sangue del defunto Twice. La folle criminale è stata però inseguita da Froppy e Uravity, quest'ultima in cerca di conversazione. Tuttavia Himiko non intende più discutere e comincia l'assedio.

Nel capitolo 376 di My Hero Academia le due aspiranti eroine si riuniscono a Tokoyami e Jiro, accorgendosi immediatamente delle ferite subite dalla compagna. Earphone Jack è tuttavia contenta di essere sopravvissuta a uno scontro diretto con il Re Demone. Gli eroi capiscono che il piano divide et impera è fallito, poiché Kurogiri ha rovesciato le sorti del combattimento con i suoi portali.

Dabi giunge finalmente dinanzi a suo padre in cerca di vendetta. Sfruttando il momento confusionario, invece, un All For One ormai ringiovanito decide di fuggire via per raggiungere Shigaraki.

Sulla strada del Simbolo della Paura si oppone tuttavia Hawks. Intuendo il piano del nemico, il Numero 2 rivaluta la situazione in campo e affida il combattimento con Dabi a Endeavor. Il Flame Hero era ormai esausto, ma grazie alle parole del suo partner ha trovato nuove energie. Endeavor si occuperà dunque di salvare il suo primogenito Toya Todoroki.