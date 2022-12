My Hero Academia 376 spoiler e pagine a colori: una battaglia di gruppo e di popolarità

Lo stop improvviso di My Hero Academia aveva momentaneamente fermato la storia del manga. Tutto ciò però appartiene al passato, dato che su Weekly Shonen Jump e Manga Plus arriverà il prossimo capitolo a Natale. Vediamo le prime anticipazioni emerse in rete.

Il capitolo di My Hero Academia 376 parte con una pagina a colori dedicata al sondaggio di popolarità. Come si può vedere dall'immagine in basso, c'è l'elenco con la top 10 dei vincitori. Ecco i personaggi più popolari di My Hero Academia al momento:

Katsuki Bakugo; Izuku Midoriya; Shoto Todoroki; Tenya Iida; Endeavor; Denki Kaminari; Shota Aizawa; Hawks; Eiijiro Kirishima; Ochako Uraraka.

Inizia poi il capitolo vero e proprio narrato nei primi spoiler di My Hero Academia 376. Uraraka e Tsuyu arrivano a Gunga con Toga, trasformata in Twice, che dice che sono troppo testarde. La ragazza che vuole parlare d'amore non esiste più. I cloni di Twice incrementano e iniziano a combattere con gli eroi. Kamui salva Komori e Shishiro dice loro di spostare i villain catturati così da non farli liberare. Tsuyu vede Dabi e si chiede se Shoto e Shoji e gli altri stiano bene.

Jiro e Tokoyami incrociano le due ragazze, che si accorgono dell'orecchio dell'amica. L'obiettivo è di non far incrementare ancora i Twice, mentre Dabi è inavvicinabile per le fiamme. Si passa proprio a Dabi ed Endeavor, con il primo deciso a uccidere il secondo, ma il padre si accorge della X fiammeggiante sul petto e ricorda la spiegazione della tecnica Phosphorus di Shoto. Endeavor è deciso più che mai a occuparsi del figlio Touya.

Intanto All for One pensa che sia andato tutto secondo i piani, soltanto che Kurogiri poteva apparire lì invece di andare alla UA, facilitando i movimenti del capo dei villain. Così inizia a volare per raggiungere Shigaraki, mentre Hawks cerca di provocarlo senza successo. Nelle ultime pagine inizia lo scontro tra Dabi ed Endeavor.

Ecco intanto il calendario di My Hero Academia nel periodo festivo.