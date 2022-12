My Hero Academia 376 teorie e data di uscita: l'attacco dei cloni

Si è creato un legame particolare tra Toga e Twice in My Hero Academia. Già da anni i due sembravano molto più vicini rispetto agli altri membri della League of Villain. Questo rapporto si è evoluto a causa di momenti molto ardui da affrontare per entrambi, in particolare durante la guerra con l'Armata di Rivoluzione e la guerra contro gli eroi.

Il culmine è stata la morte di Twice per mano di Hawks che non solo ha dotato Himiko Toga del pericoloso sangue del suo amico e collega, ma ha anche riempito la ragazza di un rancore verso gli eroi che non ha pari. Ed è questo che ha scatenato la tanto teorizzata Sad Man's Parade di Toga, già anticipata da diverso tempo in My Hero Academia. Il sangue di Twice sta facendo effetto e ci sarà modo di farne assaggiare il potere su tutti i campi di battaglia. Ma non tutto è perduto.

Se i cloni di Twice si stanno spargendo, non è detto che lo faranno all'infinito. L'intervento di Uraraka e Asui in My Hero Academia 376 potrebbe avere effetti positivi per gli eroi. L'unica speranza infatti è che Toga si faccia notare e decida di combattere a tu per tu con la giovane eroina, che è assolutamente obbligata a batterla. Facendo ciò, tutti gli altri cloni sparirebbero prima del tempo, portando così alla fine della guerra dei cloni di My Hero Academia. Un risultato che, però, sarà tutt'altro che semplice da raggiungere e intanto i Twice potrebbero portare tanti danni agli eroi sui cambi di battaglia.

My Hero Academia 376 verrà pubblicato il 18 dicembre 2022 su Manga Plus in inglese e spagnolo.