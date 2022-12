My Hero Academia 376: una transizione verso la battaglia finale

Il conflitto di My Hero Academia ormai si avvia verso la conclusione. Tuttavia manca ancora un po' prima del finale del manga di Kohei Horikoshi, con l'autore che sta andando avanti per portare la sua creatura al termine. Dopo una prima fase spezzettata ma comunque concitata, è tempo della vendetta dei villain.

La clonazione di Himiko Toga e la liberazione di Kurogiri hanno certamente cambiato il vento della guerra, che prima soffiava lievemente in favore degli eroi e ora invece è tutto a favore dei villain. In My Hero Academia 376 il campo di battaglia cambia, concentrandosi prevalentemente su Gunga. All'ex villa è arrivata l'ondata di Twice, ma sono arrivate anche Uraraka e Tsuyu che stanno osservando la situazione.

Vengono raggiunti da Tokoyami e Jirou in volo, e come analizzano tutti, il campo di battaglia non è dei migliori. Dabi sta bruciando e sta rallentando tutti, i Twice si moltiplicano sempre di più e soverchiano gli eroi rimasti intrappolati nella moltitudine. L'unico modo è fermare colei che ha originato il potere, proprio Toga, che sembra cambiata rispetto a prima.

Intanto All for One decide di dirigersi da Shigaraki perché sa che il prodotto non è ancora finito e quindi c'è bisogno di essere fisicamente presente, ma Hawks tenta di fermarlo. Tuttavia l'eroe numero due di My Hero Academia viene respinto e riesce a frenare solo di poco il super villain. Inizia però la battaglia finale tra Dabi ed Endeavor, con il padre che è deciso più che mai ad assumersi la responsabilità per il figlio. Scoccheranno quindi nuove scintille e fiamme tra i due.