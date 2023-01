My Hero Academia 377: le catene che si rompono e la crisi più grave

La prima settimana di festa di Weekly Shonen Jump è passata, e con essa significa che il manga di My Hero Academia è tornato. Ovviamente solo temporaneamente, visto che è prevista un'altra settimana di pausa, che segna il ritorno effettivo della storia in maniera regolare soltanto tra quattordici giorni.

Intanto però My Hero Academia 377 è disponibile su Manga Plus, dove eravamo rimasti? La trasformazione di Himiko Toga ha portato ai cloni di Twice a invadere tutti i campi di battaglia, grazie anche ai portali di teletrasporto di Kurogiri. Ciò ha obbligato Endeavor ad affrontare Dabi, ma nel nuovo capitolo, mentre i petali di ciliegio cadono dagli alberi, anche alla Yuei in volo arrivano i cloni. Inevitabilmente, Eraserhead e Monoma vengono aggrediti e così viene perso di vista Shigaraki, che in un solo istante crea uno scoppio abnorme.

Il campo di battaglia subisce gravissimi danni, la fortezza volante non è più in grado di rimanere in aria a causa della perdita di energia e quindi tutto sta crollando. Deku non sa se deve occuparsi di Shigaraki, che ora ha la sua personalità a controllare il corpo, oppure se tentare di fermare la caduta della fortezza, e in aggiunta deve anche occuparsi degli effetti collaterali del suo quirk.

Skeptic però è ancora in azione e non si ferma: dalla sua base sta continuando a bypassare i sistemi di sicurezza nemici e vuole infierire ancora, tuttavia si trova di fronte un avversario imprevisto. La giovane La Brava sta collaborando con la polizia e sta dando inizio a una battaglia informatica.