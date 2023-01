My Hero Academia 377: che cosa sta succedendo a Tomura Shigaraki?

Da quando ha accolto il Quirk All For One all'interno del suo corpo, Tomura Shigaraki è diventato un burattino nelle mani del suo maestro. Lentamente il giovane villain a capo dell'Unione ha perso coscienza di se stesso lasciando il suo corpo nelle mani del Simbolo della Paura. In My Hero Academia 377 tuttavia torna padrone di sé.

Tomura Shigaraki non è più in lui. La sua volontà ha ceduto il posto a quello ben più risoluta e potente di All For One, il quale si nascondeva nell'eredità del Quirk. Nel corso della seconda guerra con gli Heroes, Tomura è comparso solamente per brevi sprazzi, come ad esempio quando è stato colpito dalla mossa segreta di Lemillion in My Hero Academia 366. Qualcosa è però cambiato.

Con il ritorno di Kurogiri e l'invasione dei Twice, Eraserhead e Monoma hanno distolto lo sguardo dal Villain. Finalmente in My Hero Academia 377 Shigaraki si libera dalle sue catene e rinasce facendo la muta dal suo stesso corpo. Tomura non aveva mai smesso di combattere per tornare proprietario del suo stesso corpo e coadiuvato dai colpi di Izuku Midoriya è riuscito a rispedire All For One all'interno del mondo dei Quirk.

La situazione potrebbe essere solo momentanea. All For One è riuscito a sottrarsi dallo scontro con Endeavor e Hawks ed è diretto sulla Fortezza Volante della U.A per rimettere le mani sul suo giovane e nuovo corpo. C'è dunque pochissimo tempo a disposizione prima che la situazione muti nuovamente e forse Shigaraki si troverà costretto a collaborare con Deku per fermare il suo maestro.