My Hero Academia 377 data di uscita e previsioni: il centro di tutto è Toga

Il campo di battaglia è stato completamente ribaltato dall'alleanza dei villain. Il risveglio di Kurogiri ha permesso ai cattivi di riunirsi e sovvertire invece l'ordine che avevano dato gli eroi. Le cose in My Hero Academia adesso si fanno molto più confuse e difficili, specie pensando a un'altra arma a disposizione dei nemici.

Himiko Toga infatti si è trasformata in Twice usando quel poco di sangue che le era rimasto. La villain vuole dare un seguito a ciò che stava facendo il suo amico e così, per quaranta minuti, utilizzerà questo potere e invaderà ogni campo di battaglia grazie ai portali di Kurogiri, creando così un esercito per sopraffare definitivamente gli eroi. Però Uraraka non resta a guardare: arriva anche lei a Gunga insieme a Tsuyu ed è decisa ad affrontare quella che sembra la sua nemesi, che tuttavia non si farà certo battere facilmente.

My Hero Academia 377 lancerà l'attesa battaglia tra Himiko Toga e Uraraka? Al momento sembra questo lo scontro più cruciale, dato che per quanto riguarda Kurogiri non è fattibile pensare già a una sua sconfitta. Fatto sta che Kohei Horikoshi potrebbe decidere di lasciare ancora in sospeso la situazione così da presentare le modifiche ai vari campi di battaglia nella loro totalità. Non sarà infatti soltanto la scena di Gunga a cambiare, ma anche quella nelle altre parti del paese. In che condizioni si troveranno gli eroi dopo questo cambio inatteso e sfavorevole?

My Hero Academia 377 arriverà durante l'Epifania su Manga Plus: il prossimo capitolo è infatti previsto ufficialmente per il 6 gennaio 2023 alle ore 16:00 visto il calendario delle feste di Weekly Shonen Jump.