My Hero Academia 378 data di uscita e teorie: la sfida dell'informazione

La crisi è sempre più profonda: gli eroi, che stanno perdendo pezzo dopo pezzo alcune delle loro pedine più importanti, si stanno interfacciando con la perdita di Kurogiri. La nube nera in grado di teletrasportare tutti è stata liberata da Spinner, gettando nello sconforto tutti i protagonisti di My Hero Academia.

Ciò ha obbligato Endeavor ad affrontare Dabi, alla liberazione di Shigaraki dal potere di Monoma ed Eraserhead ma soprattutto a una lotta continua contro un esercito di Twice, creati dal potere di Himiko Toga. E non è ancora finita, dato che sui vari campi di battaglia gli eroi non riescono neanche a comunicare come si deve a causa delle capacità di Skeptic, l'ex ufficiale del fronte di liberazione del paranormale guidato da Ri-Destro e che ora è al servizio di All for One. Tuttavia, nel finale di My Hero Academia 377, è emersa una nuova eroina che può arginare questa situazione.

In My Hero Academia 378 sarà il turno di La Brava, la giovane hacker che faceva compagnia a Gentle durante le sue malefatte. La ragazza sa cavarsela con i computer e così, in un capitolo molto breve, è tornata a disposizione per aiutare gli eroi. Probabilmente non sarà uno scontro molto lungo tra loro due e il prossimo capitolo potrebbe essere incentrato completamente su questo. La sfida informatica è fondamentale per riaprire le comunicazioni sul campo di battaglia e quindi permettere lo scambio di informazioni tra eroi, che così possono cercare di gestire al meglio la controffensiva.

My Hero Academia 378 verrà pubblicato il 22 gennaio 2023 su Manga Plus.