My Hero Academia 378: due criminali dal cuore gentile infondono speranza

Il caos è esploso sulla fortezza volante dello Yuei in My Hero Academia 377. La Sad Man's Parade di Toga si è abbattuta su Monoma ed Eraserhead, e Tomura Shigaraki può ora usufruire dei Quirk di All For One. Deku è rimasto solo, ma la speranza si riaccende con l'improvviso ritorno di alcuni ex nemici.

La situazione sulla Fortezza Volante dello Yuei è disperata. Skeptic ha preso il controllo dei sistemi di volo e gli Heroes presenti sono stati sconfitti o sono esausti. Il solo Deku non riuscirà mai ad arginare la situazione.

Fortunatamente l'intervento inaspettato di La Brava ha messo fuori gioco Skeptic, il quale in My Hero Academia 378 viene individuato e catturato. Per riacquistare il comando della struttura è comunque necessario riscrivere da zero il programma. Non c'è tuttavia tempo, la Yuei è ormai in caduta libera.

Nonostante la situazione Shigaraki e Deku si preparano al combattimento, con i jet statunitensi che monitorano gli eventi da lontano in attesa del da farsi. Sulla scena compare un personaggio in grado di impedire l'imminente disastro.

Il manga di Horikoshi si ricollega con l'episodio 15 della Stagione 6 di My Hero Academia. Circa un mese addietro, quando All For One fuggì dal Tartarus, Gentle Criminal impedì la fuga dei prigionieri da una delle carceri assaltate da Muscular. In cambio chiese alle autorità di poter tornare al fianco di La Brava.

Gentle si è dunque schierato dalla parte degli Heroes, facendo rimbalzare la Fortezza Volante con uno dei suoi trampolini d'aria. Ma sulla struttura la situazione è ugualmente catastrofica. Shigaraki si prepara a toccare terra e attivare il Decadimento, ma poco prima di riuscirci un colpo di fucile gli trancia di netto la mano. Anche Lady Nagant è tornata per dare supporto a Deku e per cominciare il suo percoso di redenzione.