My Hero Academia 378: la redenzione di due Villain in un incredibile salvataggio

L’arco narrativo finale di My Hero Academia si sta rivelando l’opportunità perfetta per risolvere molte delle questioni lasciate in sospeso o solo anticipate in passato. Nel capitolo 378, disponibile su MangaPlus, Horikoshi riporta in scena due Villain, pronti a collaborare al fianco degli eroi dopo aver riconosciuto gli errori commessi in passato.

La furia e la potenza mostrate da All For One e Tomura Shigaraki, soprattutto dopo essersi liberati dell’influenza dei poteri di Eraserhead, rappresentano ancora un enorme ostacolo da superare per i protagonisti. Midoriya fatica a riprendersi dalle pesanti conseguenze derivanti dall’uso del Gearshift, e riesce a salvarsi dall’attacco di Shigaraki unicamente grazie al tempestivo intervento di Gentle Criminal e Lady Nagant.

Quasi per donare più senso al titolo del capitolo, “La storia di come siamo tutti diventati Heroes – Parte 1”, il capitolo si conclude con il salvataggio di Deku da parte dei due ex antagonisti, come potete vedere dalla tavola riportata in fondo alla pagina. In base a quanto suggerito dal titolo, questa redenzione sembra essere solo la prima delle molte che vedremo nel corso della guerra, che attualmente vede proprio gli eroi in svantaggio.

E voi cosa ne pensate del ritorno di Gentle e Lady Nagant sul campo di battaglia, ma dalla parte del bene? Fatecelo sapere, come di consueto, nella sezione commenti. Per concludere, ecco la data d’uscita del capitolo 379 di My Hero Academia, e vi lasciamo scoprire l’età ufficiale degli eroi principali.