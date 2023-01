My Hero Academia 378: un soccorso insperato, il ritorno dalla parte dei buoni

La questione si fa sempre più ardua. Dopo aver tenuto in mano il pallino della guerra per tutta la fase iniziale grazie alla strategia di divisione dei nemici messa a punto, la vittoria di Spinner e la liberazione di Kurogiri hanno messo nei guai i protagonisti di My Hero Academia. Ora il campo di battaglia è ancora più pericoloso di prima.

A causa dei Twice, Monoma ha perso il contatto visivo con Shigaraki che ha fatto esplodere la fortezza, causandone alcuni guasti. Di conseguenza, il campo di battaglia sta precipitando e in My Hero Academia 378 le cose sembrano andare sempre peggio. Tuttavia, prima si parte con lo scontro tra hacker di La Brava e Skeptic, con la ragazza che rivela di aver già hackerato il suo sistema in passato, quando si divertiva da sola nella sua stanza.

Skeptic è stato scovato e deve scappare, mentre La Brava tenta di creare un programma per tenere in piedi la fortezza volante, ma non c'è tempo per farlo. Tsukauchi pensa all'accettare un villain tra le file degli eroi, nonostante le loro malefatte, e la scena si sposta proprio alla Yuei dove Deku e Shigaraki sono faccia a faccia. Mentre i jet americani osservano la situazione, dalle nubi emerge un nuovo personaggio. Mentre Skeptic viene trovato dagli eroi che erano nei paraggi, fa il suo nuovo debutto Gentle, che stavolta è dalla parte dei buoni.

In una delle sette prigioni distrutte, c'era proprio Gentle. In questo flashback del personaggio, viene narrato che quel posto è stato l'unico a non aver fatto evadere villain proprio grazie all'intervento di Gentle. Adesso l'eroe è in volo con tutto l'amore di La Brava che gli dona potere e riesce a creare un trampolino d'aria enorme, con la fortezza che si ferma a mezz'aria, e Deku lo riconosce. Ma non è finita: Shigaraki ora è libero dal potere di Monoma e può distruggere tutto con un tocco. La sua mano sta per toccare il suolo quando qualcosa gliela fa saltare in aria.

L'ultima pagina di My Hero Academia 378 si concentra su un altro personaggio che è tornato dalla parte degli eroi: Lady Nagant sta vegliando sul campo di battaglia con il suo fucile. Un finale da urlo e nuovi rinforzi daranno una mano nella lotta contro i villain.