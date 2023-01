My Hero Academia 378 spoiler e immagini: un ritorno che salva la situazione

C'è bisogno di forze fresche per reggere l'onda d'urto dei villain. Dopo una fase che sembrava vederli in svantaggio, i cattivi guidati da All for One si sono ripresi e anzi, il risveglio di Kurogiri li ha portati in una posizione di vantaggio. E non c'è soltanto lui a mettere a repentaglio le vite degli eroi di My Hero Academia.

La trasformazione di Himiko Toga in Twice ha reso le cose ancora più difficili. Ma gli spoiler di My Hero Academia 378 finalmente portano un po' di speranza. Dopo le pause per le festività di Weekly Shonen Jump, ritorna il manga sugli eroi con Deku e Shigaraki che sono i primi a comparire. A mezz'aria, la fortezza con loro due e tutti gli altri sta cadendo, mentre La Brava sta combattendo a livello informatico. La ragazzina che era una volta alleata di Gentle è riuscita a tenere a bada Skeptic, ma i danni alla fortezza sono troppi e difficilmente riuscirà a creare un sistema alternativo in tempo.

A Tsukauchi non piace l'idea di essere aiutato dai villain, ma ripensando ad Aoyama, crede che tutti possano avere seconde possibilità. Mentre Skeptic si prepara a scappare dal rifugio, si scopre che è stato circondato da Hound Dog, Ms. Joke, Shindo e Nakagame. Intanto alla fortezza volante della Yuei una figura arriva in cielo volando dall'oceano: è Gentle che, dopo un flashback in cui mostra la sua evasione e la volontà di collaborare con la polizia, cerca di tenere in volo la fortezza con il suo potere. La Brava gli dà la buona fortuna, mentre si passa all'ultima parte del capitolo.

A tornare non è stato solo Gentle: mentre si staglia il titolo "La storia di come tutti noi diventammo eroi - parte 3", My Hero Academia 378 riporta sotto i riflettori una Lady Nagant che si è ripresa, con il suo fucile già puntato.