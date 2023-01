My Hero Academia 379: l'apice della malvagità VS l'apice dell'eroismo

Non c'è spazio per i buoni sentimenti in questo mondo per Tomura Shigaraki, il cattivo di My Hero Academia che vuole distruggere tutto. Senza remore, ha fatto tutto ciò che è in suo potere per ottenere sempre più forza e capacità, tanto da fondersi all'All for One, all'identità del suo maestro, il super villain che un tempo controllava tutto.

Tuttavia, neanche più All for One può tenere a bada la volontà inesauribile di distruzione di Tomura Shigaraki, e ciò viene dimostrato in My Hero Academia 379. Il nuovo capitolo del manga, inizia con una pagina a colori che vede il ritorno insieme di Gentle e La Brava, ma il capitolo intitolato "speranza" inizia dalla pagina successiva. In un flashback, Lady Nagant è in ospedale ed è ancora ferita e bendata, con la capacità di muoversi a stento. Grazie a Rock Lock, riesce a ottenere il permesso di lasciare l'ospedale e di tornare in azione, mentre spara un nuovo colpo per distruggere il braccio che Shigaraki ha appena rigenerato.

All for One dentro Shigaraki sta urlando d'odio contro la donna, ma dalla sua bocca emergono le tante dita e mani di Tomura. Il giovane spiega al suo maestro che è vero che si sono uniti, con il vecchio che si è preso sia il corpo che lo spirito, ma il nucleo d'odio di Shigaraki è rimasto intatto e seppellito. E proprio sfruttando quel nucleo, Tenko Shimura - Tomura Shigaraki è tornato a prendere possesso di tutto, e con un solo obiettivo in mente: distruggere tutto ciò che ha dato vita a quella casa in cui è cresciuto, vale a dire tutta la società. Niente aspirazioni di conquista, solo distruzione incontrollata.

E mentre Shigaraki riprende il controllo, Deku gli si lancia contro per gettarlo via dalla piattaforma. Lontano dal campo di battaglia volante, oramai inutile dato che il cattivo può usare di nuovo tutti i suoi poteri, inizia l'ultima battaglia tra Deku e Shigaraki in My Hero Academia.