My Hero Academia 379, il cavallo di troia di Shigaraki: ecco come ha sovvertito il male

All for One è il super villain di My Hero Academia che, prima dell'arrivo di All Might, era un vero e proprio signore del terrore. Aveva il controllo di tutta la società, aveva legami con le entità malavitose di altri paesi e da solo era in grado di incutere timore in eroi, civili e politici. Il suo ritorno è stato un vero e proprio dramma.

Il mondo è in subbuglio e lui sta cercando di diventare ancora più forte, non soltanto tornando ai vecchi fasti, ma anche ottenendo il quirk One for All, attualmente in possesso del protagonista di My Hero Academia. Per farlo, si è insinuato nel corpo di Tomura Shigaraki, fondendosi con lui poco a poco. Per ora, il super villain era riuscito ad avere il controllo, ma My Hero Academia 379 ha cambiato le carte in tavola.

Tomura Shigaraki si è ribellato al suo maestro. Il ragazzo, che sembrava aver accettato la volontà di fusione di All for One, in realtà ha programmato ben altro. Per evitare di perdere completamente sé stesso, ha nascosto un piccolo nucleo di ribellione all'interno della sua personalità, rappresentato da un piccolo Tenko Shimura e dalla sua voglia di distruggere il mondo. In questo modo, ha mantenuto la sua sanità mentale e si è separato al momento opportuno da All for One, riottenendo il controllo del proprio corpo.

Una situazione che permette a Tomura Shigaraki di perseguire il suo obiettivo: la distruzione totale della società. Adesso che il giovane è libero e senza freni, dovrà affrontare Deku in una lotta senza quartiere.