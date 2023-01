My Hero Academia 379: un cliffhanger ci avvicina allo scontro decisivo

Tra stravolgimenti, flashback e continui cambi di scenario, l'Atto Finale di My Hero Academia sta preparando il terreno per il combattimento finale tra Izuku Midoriya e Tomura Shigaraki. In seguito agli ultimi avvenimenti, infatti, finalmente i due possono confrontarsi apertamente e senza più ostacoli.

Il ritorno sul campo di battaglia di Kurogiri ha permesso alla replica della Sad Man's Parade di Toga di bloccare Eraserhead e Monoma, i quali a loro volta stavano impedendo ad All For One, padrone del corpo di Shigaraki, di utilizzare i poteri inclusi nel malefico Quirk.

Con l'aiuto di Lady Nagant, Gentle Criminal e La Brava, trittico di ex villain che ha impedito il peggio sulla fortezza volante dello Yuei, Deku ha potuto ristabilirsi dalle conseguenze negative del Gear Shift. Tomura Shigaraki, invece, è riuscito a liberarsi dal controllo mentale a cui All For One lo stava sottoponendo. In My Hero Academia 379 il malvagio e l'eroe sono pronti a battersi.

Scesi dalla struttura che gli eroi avevano appositamente costruito per contenere Shigaraki/All For One, Deku e il suo rivale si trovano l'uno di fronte all'altro pronti per la battaglia che metterà fine alla loro faida. Se Shigaraki intende distruggere tutto, l'obiettivo di Midoriya è invece quello di salvare il piccolo e spaventato Tenko Shimura nascosto nelle più recondite profondità dell'animo di Tomura. L'uscita di My Hero Academia 380 porterà dunque al loro ultimo scontro.