My Hero Academia 379 data di uscita e previsioni: due ritorni suonano la riscossa

I villain sembrano inarrestabili adesso, con il potere di Kurogiri e la moltiplicazione di Twice sfruttata da Toga dalla loro parte. I giovani protagonisti di My Hero Academia sono stati colti alla sprovvista da questa avanzata improvvisa, rischiando quindi di essere messi all'angolo. Ma non tutto sembra perduto grazie a due ritorni particolari.

I villain spesso sono cattivi soltanto per condizioni ambientali e non per una natura malvagia interiore. Quindi, è possibile riuscire a cambiare la mentalità di qualcuno per portarlo tra gli eroi di My Hero Academia. È ciò che è accaduto nel recente capitolo del manga di Horikoshi, con il soccorso di Gentle e Lady Nagant. Il primo ha usato il suo potere per impedire alla fortezza volante di cadere, la seconda sta tenendo a bada Shigaraki fornendo supporto a Deku in battaglia.

Cosa comporterà questo ritorno in My Hero Academia 379? Gentle non può fare altro che tenere in piedi la fortezza della Yuei finché La Brava non riuscirà a completare il programma che escluderà i sistemi di volo danneggiati, così da permettere un atterraggio più sicuro. Nel frattempo però, Deku se la deve vedere faccia a faccia con un Tomura Shigaraki a pieni poteri, ma il supporto di Lady Nagant può permettere al protagonista di aprirsi qualche varco in più durante la battaglia. E non è detto che questi due siano gli unici ex cattivi passati ora dalla parte dei buoni per fermare All for One. Deku potrebbe combattere brevemente con il suo nemico, ma il fulcro del capitolo potrebbe tornare a essere quello di Toga e Uraraka, uno dei più importanti al momento. E cosa farà Monoma con i Twice?

My Hero Academia 379 verrà pubblicato su Manga Plus domenica 29 gennaio.