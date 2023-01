My Hero Academia 379 spoiler e immagini: la personalità più traviata

Le cose si fanno sempre più oscure in My Hero Academia, con la nebbia nera di Kurogiri che ha invaso ogni campo di battaglia, mischiando le carte. Una miscellanea di eventi concatenati che ha portato Dabi da Endeavor, ma anche Toga da Hawks. Tuttavia, la speranza non viene persa grazie a due ritorni clamorosi.

L'arrivo di Gentle e Lady Nagant dà nuova speranza. Ed è proprio questa la parola che dà il titolo al nuovo capitolo del manga, rivelato dagli spoiler di My Hero Academia 379. Il titolo è per l'appunto "Speranza" e parte con una pagina a colori che vede insieme Gentle e La Brava. Tuttavia l'inizio del capitolo è incentrato sul flashback di Lady Nagant, con la donna in ospedale visibilmente ferita che cerca di ottenere informazioni da un dottore per andare sul campo di battaglia e aiutare Deku. Rock Lock la incrocia e le dice tutto il necessario.

Sul campo di battaglia, Lady Nagant ha il fucile puntato ma, dopo aver sparato, sangue sgorga dalle sue numerose ferite. Il rinculo le sembra causare molto dolore, ma lei insiste e spara un altro colpo mentre Shigaraki sta attaccando, tagliandogli di nuovo il braccio. Ma all'interno di Shigaraki, c'è All for One che sta urlando contro di lei, con la bocca spalancata. Ma dalla bocca emergono delle dita di numerose mani, quelle di Shigaraki, che è riuscito a mantenere il controllo all'insaputa di All for One. La fusione è avvenuta, ma non come voleva il super villain, che si sta allarmando e chiede a Kurogiri di teletrasportarlo dov'è il corpo principale, ma l'uomo non risponde ai comandi, che invece sembra mostrare sempre di più i tratti del volto di Shirakumo.

Mentre Tenko Shimura e Tomura Shigaraki ricordano la loro casa, All for One perde il controllo e lo lascia completamente al ragazzo dai capelli bianchi. Ma nella realtà, in appena un secondo, Deku si lancia contro di lui e lo scaraventa via dalla fortezza. I due adesso sono uno contro l'altro, da soli, terminando un capitolo epico di My Hero Academia.