My Hero Academia 379: Tomura Shigaraki si è liberato dal suo burattinaio?

Nella situazione più disperata, in My Hero Academia 378 Deku è stato salvato dall'arrivo di alcuni criminali dal cuore gentile. Lo squadrone composto da La Brava, Gentle Criminal e Lady Nagant ha permesso la cattura di Skeptic, il salvataggio della Fortezza Volante dello Yuei e il propagarsi del Decay.

Grazie al contributo dei nuovi alleati, Deku ha ritrovato la speranza. In My Hero Academia 379 può incominciare lo scontro tra i due, ma non prima di un flashback sul ritorno di quell'amata ex eroina e di un focus sulla psiche dell'antagonista.

Indietro di qualche ora, l'autore ci riporta al Central Hospital, poco dopo la rinascita di Kurogiri. Lady Nagant è ancora gravemente ferita e i dottori provano a impedirle di muoversi. Tuttavia, Nagant è decisa ad aiutare Deku e trova un supporto in Lock Rock, che le fornisce la posizione del giovane eroe.

Tornati sul campo di battaglia, dalla lunghissima distanza Lady Nagant ha ancora un colpo a disposizione. Le ripercussioni dell'esplosione del colpo sul suo corpo sono infatti gravissime. Per lei è ancora presto per tornare a combattere, ma l'ultimo proiettile a disposizione impedisce nuovamente a Shigaraki di attivare il Decay.

A quel punto la scena si sposta nel mondo interno di All For One, dove il Re Demone cerca inutilmente di riprendere possesso del corpo del suo allievo. La marionetta sembra essersi liberata del marionettista. Tomura Shigaraki e Tenko Shimura sono pronti a realizzare il loro desiderio più intimo, ma Deku non è disposto a rinunciare a quell'urlo di salvataggio avvertito tempo addietro.