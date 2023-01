My Hero Academia 379: Tomura Shigaraki è libero dalle catene che lo opprime

Nel corso dell'Atto Finale di My Hero Academia sono venute fuori le vere intenzioni di All For One. Il Re Demone non voleva fare di Tomura Shigaraki il suo erede, ma bensì sfruttarne la rabbia repressa per impossessarsi del suo corpo e dare vita a un essere dalla malvagità suprema.

Tomura Shigaraki sembrava essere caduto nella trappola del suo maestro e aver completamente perso il controllo di sé stesso. La frattura nata al suo interno sembrava insanabile, ma con un clamoroso colpo di scena il capitolo 379 di My Hero Academia ribalta tutto.

Quando tutto sembrava perduto e sembrava impossibile rivedere il vero Tomura Shigaraki, questo è in realtà riuscito a spezzare le catene che lo opprimevano. Sfruttando gli attacchi di Lady Nagant, Shigaraki riesce a respingere il controllo di All For One per riprendere possesso del suo stesso corpo. Inoltre, rivela il cattivo di My Hero Academia rivela il suo vero obiettivo di aver sempre saputo di essere stato una marionetta del suo maestro.

Lo scontro decisivo con Midoriya sta per cominciare, ma All For One sta già accorrendo sul teatro dello scontro per riprendersi ciò che a suo superbo parere gli spetta. Shigaraki resisterà a questo confronto diretto, oppure dovrà nuovamente cedere il suo corpo al Simbolo della Paura?