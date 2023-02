My Hero Academia 380: La Brava e l'assist decisivo per il futuro di Gentle Criminal

Quella di My Hero Academia 380 è una sfida giocata davanti al mondo. Ciò potrebbe permettere a Gentle Criminal di coronare quello che era il suo sogno da ragazzo. Ecco l'importante assist compiuto dalla sua innamorata La Brava in My Hero Academia capitolo 380.

Gli eroi dello Shiketsu sono solamente gli ultimi a essere intervenuti in questa fase del manga di My Hero Academia. Prima di loro un gruppetto di ex criminali è intervenuto per dare il proprio apporto in quella che sarà la guerra decisiva per il futuro della Hero Society.

Nei precedenti capitoli dell'opera di My Hero Academia abbiamo visto come La Brava e Gentle Criminal siano stati fondamentali per poter permette a Deku di occuparsi di Shigaraki senza altri pensieri per la testa. La ragazza ha permesso la cattura di Skeptic, mentre il criminale dal cuore d'oro ha impedito alla Fortezza Volante dello Yuei di precipitare nel nulla. Queste azioni saranno sufficienti per redimerli dai peccati commessi in passato?

Gentle Criminal sognava di essere un eroe professionista, ma la sua vita è andata in frantumi a causa del suo scarso rendimento. Danjuro Tobita ha ora la possibilità di coronare quel suo vecchio desiderio e a permettere ciò è La Brava.

Dopo aver riportato in funzione i sistemi dello Yuei, l'abile hacker si infiltra negli smartphone degli studenti della sezione management per pubblicare un filmato che evidenzia l'importante ruolo di Gentle Criminal nella battaglia per fermare i Villain. In futuro Danjuro diverrà Gentle Hero?