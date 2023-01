My Hero Academia 380 data di uscita e previsioni: una speranza che resiste

È sempre più difficile tenere testa all'ondata di criminalità e morte che la società giapponese di My Hero Academia si è trovata ad affrontare. Il piano di All for One, ordito nel corso di anni, portato avanti con calma, alla fine ha avuto successo: il super villain ha ottenuto un erede, è stato liberato e ora sta assaporando la vendetta.

I giovani villain di My Hero Academia sono stati pedine fondamentali per lui, e All for One adesso vuole godersi i frutti del suo lavoro. Però proprio una di queste pedine sembra volergli scombinare i piani: Tomura Shigaraki è inarrestabile e la sua vera identità è riemersa grazie a una sola volontà. Distruggere tutto. Ma di fronte ha l'eroe più forte in circolazione al momento, un ragazzo che ha fatto divampare la speranza di tutti. È così Deku VS Shigaraki, ancora una volta.

La battaglia tra Deku e Shigaraki continuerà in My Hero Academia 380? Secondo l'attuale modus operandi di Kohei Horikoshi, sembrerebbe proprio di sì. A meno di un flashback che riporti altrove a qualche minuto prima del presente, il mangaka potrebbe approfittare di questa fase per un primo scambio di colpi e per aggiornare sulla situazione di Deku. Non è detto però che tutto il capitolo sarà incentrato su di loro, anzi, è possibile che saranno protagonisti soltanto per le prime pagine, prima di lasciare spazio ad altre persone. Lady Nagant e Gentle sono lì, ma anche la situazione di Eraserhead e Monoma, Uraraka e Tsuyu, così come di altri eroi in giro per il Giappone, non sono da sottovalutare ed è necessario chiuderle.

My Hero Academia 380 arriverà su Manga Plus domenica 5 febbraio alle ore 16:00 in inglese, spagnolo e altre lingue.