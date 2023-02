My Hero Academia 380, un importante ritorno: la Shiketsu fa la sua mossa

Tutti gli eroi hanno preso parte alla guerra finale con i villain in My Hero Academia. Kohei Horikoshi ha deciso di tirare dentro tutti i suoi protagonisti, anche se non tutti hanno un ruolo che li vede in prima linea. Ovviamente il protagonista Izuku Midoriya non poteva mancare, nonostante le difficoltà causate dall'imboscata di Himiko Toga.

Ci sono altri, però, che sono rimasti nelle retrovie con altri ruoli. Si pensi a Denki Kaminari, obbligato a dare energia alla piattaforma volante senza sosta insieme ad altri amici, o a Momo Yaoyorozu che ha il compito di fornire in continuazione materiale. In My Hero Academia quindi c'è stato un grosso deficit di forze in campo aperto per gli eroi, che ha visto necessaria la presenza di personaggi come La Brava, Gentle e il ritorno di Lady Nagant tra gli heroes.

In My Hero Academia 380 però questi avvicendamenti non sono finiti. Oltre questi tre che hanno dato manforte ai protagonisti, finalmente è giunto il momento di altri giovani eroi. Mentre si tiene la battaglia tra Tomura Shigaraki e Deku nell'area della Yuei, altrove, a Gunga, All for One cerca di raggiungere il proprio allievo per conquistare completamente il suo corpo. Tuttavia viene fermato prima da Hawks e poi da un gruppo di eroi che era rimasto in disparte.

È arrivato il momento della Shiketsu, la scuola rivale della Yuei che tra le sue fila ha alcuni degli aspiranti eroi più promettenti di tutto il Giappone. Nelle ultime pagine, a salvare Hawks e gli altri, ci hanno pensato tre volti ben conosciuti: Camie Utsushimi con il suo potere illusorio, Inasa Yoarashi con le sue folate di vento devastanti e infine Seiji Shishikura con il suo quirk di carne.

Fino a quel momento, la scuola era impegnata con un'evacuazione dei civili, che però non è avvenuta a causa di circostanze ancora misteriose e forse obbligate da All for One. Saranno abbastanza i tre ragazzi per portare più quiete in quella zona? Oppure nel prossimo capitolo arriveranno altri componenti importanti di questa scuola?