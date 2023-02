My Hero Academia 380: l'intervento decisivo della Shiketsu

Nel capitolo 379 di My Hero Academia Shigaraki è riuscito a riprendere il controllo di sé stesso annichilendo la psiche di All For One. Il combattimento decisivo con Izuku Midoriya sta per cominciare, ma prima l'autore ci porta a vivere ulteriori conflitti. Altri eroi scendono sul campo di battaglia.

In My Hero Academia 380 la fortezza volante dello Yuei è in caduta libera. La Brava sta per ripristinare i sistemi di volo, ma Gentle Criminal non riesce più a fermare la struttura. Sulla scena accorrono gli studenti della sezione management dello Yuei, che sono decisi a filmare le azioni di guerra per avvicinare gli eroi alla popolazione. Spinto dal coraggio dei ragazzi e con La Brava che finalmente sistema la situazione, Gentle Criminal impedisce il peggio.

Mentre accade tutto ciò, sulla fortezza la situazione precipita. I Twice riescono a buttare giù Eraserhead e Present Mic, che vengono risucchiati da un portale di Kurogiri, alle prese con dei disturbi psichici.

Lo scontro tra Izuku e Tomura sta per cominciare, ma un cambio di scenario porta i lettori sul Monte Gunga. Hawks impedisce ad All For One di raggiungere il luogo in cui i due ragazzi stanno per combattere, ma viene ucciso dal villain. Si tratta però solamente di un'illusione di Camie Utsushimi. Gli studenti del Liceo Shiketsu intervengo in guerra, con Inasa Yoarashi che comincia a colpire con le sue sferzate di vento.