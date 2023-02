My Hero Academia 380: una sfida giocata davanti al mondo

Chiamata alla resistenza per gli eroi di My Hero Academia che, ormai, sono sempre messi più alle strette dalle forze dei villain. Se già prima questi nemici sembravano parecchio ostici a causa dei loro numeri e delle capacità variegate, adesso sono ancora più pericolosi. L'amore di Himiko Toga ha infatti riportato in vita Twice.

Il potere terribile di Twice durerà ancora un po', finché Toga non esaurirà l'effetto del sangue rimasto, ma intanto gli eroi rispondono grazie a degli innesti imprevisti. In My Hero Academia 380 continua la fase di riparazione della fortezza volante, con Gentle che resiste abbastanza per permettere a La Brava di creare il nuovo programma. Nel frattempo però, Gentle viene supervisionato e filmato dai ragazzi del settore business della Yuei, intenzionati a mostrare questo volto degli eroi al pubblico durante la guerra.

Contemporaneamente, mentre Deku e Shigaraki si affrontano a terra, lontani dagli altri, Kurogiri risucchia Eraserhead e Present Mic, che stavano cadendo dalla piattaforma, trasportando tutti chissà dove. A Gunga invece, All for One inizia a volare verso Shigaraki. Il super villain non si aspettava che il ragazzo rifiutasse la sua personalità, ma se riuscisse ad avvicinarsi a lui allora potrebbe eliminare l'identità di Tomura Shigaraki per sempre, lasciando soltanto quella del volto del male. Hawks però si frappone dinanzi a lui e tenta di attaccarlo, fallendo però per pochissimo. All for One lo colpisce poi al ventre, distruggendogli il corpo, ma tutto si rivela un'illusione di Camie Utsushimi.

La ragazza della Shiketsu è giunta appena in tempo con i suoi alleati, rallentati dall'evacuazione dei civili che però non è avvenuta, e ora sono tutti in gioco per darsi da fare contro l'ondata di Twice, Yoarashi in primis. Adesso ci sono nuovi alleati in My Hero Academia che possono cambiare il vento della guerra.