My Hero Academia 380 spoiler: nuovi eroi entrano in gioco! La battaglia continua

Negli ultimi tempi My Hero Academia continua ad affermarsi come uno dei manga più importanti non solo di Weekly Shonen Jump e, di conseguenza, della casa editrice Shueisha, ma proprio di tutto il mercato fumettistico giapponese. La sua corsa durerà ancora per poco, visto che ci si avvicina sempre di più alla lotta finale tra Deku e Shigaraki.

Ora che Shigaraki è libero dall'influenza di All for One, si apre una nuova battaglia. Ma gli spoiler di My Hero Academia 380 confermano che quello non è l'unico campo di battaglia aperto in questa guerra. Il manga ritorna dalla sua pausa forzata con una panoramica di più situazioni. Gentle sta tenendo ancora in volo la piattaforma con grande difficoltà mentre gli studenti lo stanno filmando per non perdersi neanche un secondo di questa battaglia. Lì vicino, invece, Kurogiri è a terra e sembra aver perso il controllo, mentre Eraserhead e Present Mic cadono dalla piattaforma a causa di alcuni Twice, finendo proprio nel teletrasporto di Kurogiri e sparendo tutti insieme. Monoma è preoccupato, intanto Deku e Shigaraki iniziano a lottare.

A Gunga, Hawks prova a inseguire All for One e cerca di attaccarlo, inutilmente, quando il villain lo ferisce e gli distrugge il corpo. Tuttavia questa è solo un'illusione generata da Camie Utsushimi, arrivata lì vicino, ma la ragazza non è da sola: anche gli altri ragazzi della sua scuola stanno entrando in battaglia, con Inasa Yoarashi che dà sfogo al suo potere del vento per liberarsi di un gruppo di Twice. Adesso anche altri eroi di My Hero Academia sono entrati in azione, ce la faranno i protagonisti a tenere a bada i villain?