My Hero Academia 380: la vera personalità di Kurogiri sta per prendere il sopravvento?

Il sacrificio di Spinner si è rivelato fondamentale per rovesciare le sorti di una battaglia che sembrava ormai indirizzata verso una vittoria totale degli Heroes. Il risveglio di Kurogiri ha infatti permesso ai villain di My Hero Academia di sferrare un temibile contrattacco che ha riportato la situazione in parità.

Present Mic ha avuto la possibilità di salvare Kurogiri riportando in vita l'amico Shirakumo. Questa possibilità è stata negata da Spinner, che con il suo ultimo atto ha permesso all'ex braccio destro di Shigaraki e All For One di rimettersi in azione. Tuttavia, forse Present Mic non ha del tutto fallito.

Mentre Gentle Criminal salva la fortezza volante dello Yuei davanti a tutto il mondo, in My Hero Academia 380 gli heroes devono ancora far fronte al Sad Man's Parade di Himiko Toga. L'esercito di repliche di Twice in qualche modo riesce ad avventarsi su Present Mic ed Eraserhead, spingendo i due eroi professionisti giù dalla struttura. In caduta libera e senza che nessuno possa salvarli, il duo di amici viene messo in salvo da un intervento provvidenziale.

In preda a una terribile confusione mentale, Kurogiri appare a mezz'aria sotto i due amici per portarli via attraverso uno dei suoi portali. In qualche modo, la personalità di Oboro Shirakumo ha preso il sopravvento. Ma questo evento sarà sufficiente per rivedere l'ex aspirante eroe dello Yuei, oppure Eraserhead e Present Mic saranno costretti a mettere fine alla vita del loro defunto amico? La risposta a questa domanda potrebbe vedere la luce con l'uscita di My Hero Academia 381.