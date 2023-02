My Hero Academia 381 data di uscita e previsioni: col vento in poppa

La situazione è diventata disastrosa nel giro di poche ore per gli eroi. Deku e compagni hanno dovuto osservare il ritorno di All for One, la manifestazione della personalità di Kurogiri e infine l'arrivo di un esercito di Twice capace di sovvertire l'ordine attuale. Il ritorno di alcuni villain in My Hero Academia tuttavia infonde speranza.

Gentle prima e Lady Nagant poi hanno supportato Izuku Midoriya e gli altri eroi che si trovano nella fortezza volante della Yuei, messa a dura prova dagli attacchi di Tomura Shigaraki. Mentre Gentle e La Brava si sono occupati di tenere in piedi la fortezza, Lady Nagant ha tenuto a bada Tomura Shigaraki, aiutando Deku. Così il protagonista di My Hero Academia ha potuto gettare via Shigaraki dalla piattaforma, tenendolo lontano da tutti. Ma non soltanto i due villain hanno fatto sentire la loro presenza: sono arrivati i ragazzi della Shiketsu sul campo di battaglia.

A Gunga si terrà un altro pezzo importante di My Hero Academia 381 con una saga che ormai ha davvero portato tutti in gioco. Ci sono pochissimi personaggi rimasti fuori e gli studenti della scuola rivale facevano parte di questo gruppo. Yoarashi, Camie e Shishikura sono in prima linea e hanno iniziato a sistemare i Twice e a fornire protezioni per gli eroi professionisti, Hawks in primis, che stava per cadere per mano di All for One. La presenza di questi ragazzi sul campo di battaglia può dare una grande mano, sia per rallentare il super villain che non deve assolutamente raggiungere Shigaraki sia per trovare Himiko Toga e fermare così la Sad Man Parade. Considerata la situazione, la prima parte del prossimo capitolo potrebbe incentrarsi completamente su questi ragazzi appena arrivati, ma tenendo anche d'occhio la situazione civili che, come detto, non sono stati evacuati, e proprio da lì potrebbero nascere altre sorprese a favore dei villain.

My Hero Academia 381 arriverà su Manga Plus domenica 26 febbraio alle ore 16:00.