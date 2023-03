My Hero Academia 381: c'è già un rischio di morte per Inasa Yoarashi?

Sul campo di battaglia, gli eroi sono sempre in inferiorità numerica. Non importa che si tratti di Gunga o di altri posti, in My Hero Academia i protagonisti stanno rischiando molto anche a causa del risveglio di Kurogiri e del potere di clonazione scatenato da Himiko Toga, che hanno completamente ribaltato le carte in tavola della guerra.

L'intervento della Shiketsu ha però temporaneamente ridotto la crisi a Gunga. Hawks rischiava di morire, ma grazie a Shishikura, Camie e Inasa le cose sono state capovolte. E ora in My Hero Academia c'è un grande battaglia con All for One al centro. Il super villain ha deciso di rimanere a combattere dato che non può pensare di scappare da solo con tutti quegli eroi alle calcagna.

Inasa Yoarashi ha iniziato a sfoderare il suo potere che gli permette di controllare il vento, con il suo solito fare vulcanico ed esagitato, tenendo a bada i Twice e All for One contemporaneamente. Ciò ha portato subito il super villain a mettere i suoi occhi su Inasa, probabilmente il più pericoloso del gruppo di eroi lì presente. Per questo motivo ha deciso di rubare il quirk di Inasa Yoarashi e ottenere il potere del vento, che gli permetterebbe sia di volare più velocemente verso il suo obiettivo che di tenere a bada dalla distanza eventuali inseguitori volanti.

Ovviamente però il ragazzo non si fa mettere al tappeto facilmente e anzi, è riuscito, con il suo quirk, ad aiutare Tokoyami a sfoderare la sua tecnica più potente. Basterà l'attacco oscuro per mettere in salvo il personaggio di My Hero Academia?