My Hero Academia 381: un'oscurità che avvolge il male

La crisi della Fortezza Volante dello Yuei è stata risolta grazie all'intervento decisivo degli ex villain La Brava e Gentle Criminal. In attesa di puntare i riflettori sullo scontro tra Deku e Shigaraki, My Hero Academia 381 volge l'attenzione sul campo di battaglia del Monte Gunga. Riusciranno gli Heroes a fermare All For One?

In My Hero Academia 380 gli studenti della Shiketsu sono corsi in soccorso di Hawks, che da solo stava tentando di opporsi alla fuga di All For One verso Shigaraki Tomura. Il successivo capitolo scritto da Kohei Horikoshi prosegue proprio da quegli istanti.

Il capitolo 381 di My Hero Academia comincia con un focus sui tre giovani eroi della Shiketsu, Camie Utsushimi, Seiji Shishikura e Inasa Yoarashi. L'esercito di cloni di Toga è stato momentaneamente fermato e i presenti possono concentrarsi nello scagliare attacchi a lunga distanza verso All For One. La battaglia a Gunga sarà decisiva per la vittoria finale degli Heroes.

In un folle impeto altisonante, All For One dà fondo a un Quirk elettrico per eliminare quanti più avversari possibile e cominciare uno sproloquio sui fasti della sua era passata di gloria e oscurità. I giovani eroi sanno bene quanto fosse oscuro il dominio del Simbolo della Paura, ma proprio per questo il loro sangue ribolle per vincere il terrore.

A compiere la mossa decisiva è Tokoyami, che sfruttando il cielo scuro scatena l'immenso potere di Dark Shadow. A piena potenza e sicuro che All For One non possa sottrargli il Quirk, Fumikage scaglia il suo colpo migliore, il Baldr Black Ankh. La sua oscurità prevale quella di All For One?