My Hero Academia 381: l'oscurità più pura e gloriosa attacca il male

L'amore di La Brava ha dato potere a Gentle e non solo, permettendo di salvare il sarcofago volante dove era stato rinchiuso Shigaraki, ora libero. Mentre il protagonista attacca il cattivo, altrove c'è un altro super criminale da tenere a bada, ed è proprio su di lui che si basa My Hero Academia 381: All for One è senza freni.

A ostacolarlo però ci pensano gli studenti della Shiketsu intervenuti per salvare la situazione a Gunga. I giovani eroi vengono presentati con una tripla vignetta dedicata Camie Utsushimi, Seiji Shishikura e Inasa Yoarashi, con Shishikura che afferma di come sarà lui a fare da carceriere a All for One, come fece il padre morto prima di lui. Il capitolo di My Hero Academia 381 si apre proprio con i ragazzi e il resto della scuola che arriva sul campo di battaglia e tiene a bada i Twice. Con Toga ora messa in difficoltà, è tempo per gli eroi di occuparsi di All for One.

Il super cattivo però non resta a guardare e decide di non scappare più, ma di combattere. Evoca un'enorme sfera laser che colpisce alcuni eroi, tra cui Kamui. Chi è rimasto in piedi però deve continuare a combattere, mentre chi può difendere gli altri deve sfruttare al massimo le sue abilità difensive. Yoarashi dà il massimo ma All for One continua ad attaccare con i suoi raggi neri, colpendo il ragazzo alla testa, ma non basta a fermarlo. L'epoca di morte e oscurità nata per mano di All for One non fa paura a questi giovani, né tantomeno a chi incarna per davvero le ombre.

Nel finale, Tokoyami dà sfogo al suo vero potere evocando una Dark Shadow gigantesca. Il vero potere dell'ombra chiude My Hero Academia 381 con un Black Ankh di dimensioni esagerate che attacca All for One, basterà per tenerlo a bada?