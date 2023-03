My Hero Academia 381: il profondo legame che unisce due eroi alati

Non solo azione, l'Atto Finale di My Hero Academia sta regalando numerose emozioni ai lettori. Mentre gli scontri sono in piena fase di svolgimento, Kohei Horikoshi sta infatti evidenziando i forti legami tra alcuni personaggi.

Se in My Hero Academia 380 La Brava riesce a cambiare il futuro di Gentle Criminal, nel successivo capitolo dell'opera viene sottolineato il profondo legame che si è sviluppato tra un maestro e il suo allievo.

Nel corso della trama abbiamo visto All Might promettere di difendere Midoriya, oppure Best Jeanist piangere la morte di Bakugo. C'è però un altro rapporto studente-mentore che sta facendo emozionare i lettori.

Sebbene Hawks abbia solamente poco più di vent'anni, ha già trovato un giovane eroe a cui affidare la sua eredità. Ovviamente costui è Fumikage Tokoyami, con il quale già instaurò un forte legame ai tempi del tirocinio.

Grazie agli insegnamenti di Hawks, Tokoyami è stato in grado di padroneggiare al meglio il suo Quirk e di aumentare l'affinità e il grado di interazione con Dark Shadow. Se dapprima lo studente ha imparato a volare grazie alla sua mostruosa ombra, in My Hero Academia capitolo 381 riesce addirittura a escogitare un metodo per combattere All For One a distanza ravvicinata. E voi che ne pensate, davvero sarà Tokoyami a sostituire Hawks come miglior eroe alato mai esistito?