My Hero Academia 381 spoiler e immagini: il ricordo dell'era oscura

My Hero Academia è entrato in una fase ancora più dura, dove i villain hanno il controllo della situazione. Ma, mentre Deku affronta Shigaraki, a Gunga c'è un'altra battaglia fondamentale che decreterà la vittoria o la sconfitta in questa guerra.

Gli spoiler del capitolo 381 di My Hero Academia iniziano lì dove si era concluso il capitolo precedente. Il titolo "oscurità" lascia spazio a Camie Utsushimi che è confusa di vedere All for One con il suo vero volto, mentre Shishikura è deciso a prendersi la vendetta per suo padre, ma senza cadere nell'odio, e interpreterà il ruolo di carceriere. Arrivano anche altri studenti della Shiketsu che si occupano dei Twice, aiutando gli eroi che erano in inferiorità numerica.

Hawks viene contattato da Tsukauchi e Hawks ringrazia per aver inviato gli studenti, ma il poliziotto afferma che i ragazzi erano già in arrivo molto prima che li contattasse. Pixie Bob avvisa di occuparsi di trovare Himiko Toga e di sconfiggere All for One, quindi tutti gli eroi con attacchi a lungo raggio devono concentrarsi su quest'ultimo. L'obiettivo primario è vincere qui a Gunga.

All for One dice che all'inizio avevano mandato solo Endeavor e Hawks perché si preoccupavano dei poteri del criminale, ma ora sono disperati e quindi stanno mandando tutti insieme, senza preoccuparsi di particolari furti di quirk. Adesso usa molti quirk, lanciando dei raggi laser con dei fulmini neri, colpendo molti eroi. Gli eroi con quirk difensivo devono intervenire per difendere dagli attacchi. Kamui e Kinoko vengono colpiti.

All for One chiede a tutti se sanno di cosa è capace, dato che loro hanno vissuto durante l'epoca di pace creata da All Might. Inasa Yoarashi risponde che hanno studiato tutto sui libri di storia e attiva il suo potere, lanciando delle folate di vento che interessano il criminale, che ora vuole il suo quirk. Il regno dell'oscurità di All for One non tornerà perché stanno lavorando tutti insieme, e nel finale di My Hero Academia 381 il vento di Yoarashi sospinge l'attacco Black Ankh Baldr di Tokoyami, che colpisce All for One.