My Hero Academia 382 data di uscita e teorie: l'attacco di un essere oscuro

All for One è un uomo spietato e ambizioso, che ha costruito il proprio impero criminale utilizzando le sue abilità uniche. Non esita a sfruttare gli altri e a manipolare gli eventi a proprio vantaggio, e anche durante la guerra di My Hero Academia ha dato sfoggio di queste sue capacità malvage e manipolatorie.

Eppure, ciò non ferma la voglia degli eroi di trionfare. L'intervento della Shiketsu ha permesso agli eroi non soltanto di guadagnare tempo, ma anche forze per tenere a bada sia l'esercito di Twice che All for One, fornendo forze fresche e altre soluzioni. Ciò però non ha fermato All for One, che ha lanciato attacchi mastodontici, prima di vedersi messo a rischio dall'enorme forza oscura sprigionata da Fumikage Tokoyami. Il giovane, infatti, si era preparato per attaccare con il suo Dark Shadow potenziato al massimo.

My Hero Academia 382 mostrerà gli effetti del corpo nero abissale che il ragazzo ha generato e con il quale ha colpito All for One. Il pugno, infatti, ha centrato in pieno il villain, che quindi deve aver subito danni oppure aver fatto qualcosa per evitarli. Considerato che non può rubare il quirk, dato il non contatto diretto con Tokoyami, All for One potrebbe aver ricevuto finalmente qualche ferita, anche se sicuramente si riprenderà nel giro di poco tempo. Ciò non toglie però che gli eroi potrebbero approfittare di questo momento per usare qualche tattica con cui costringerlo a consumare tutto il suo potere.

My Hero Academia 382 arriverà su Manga Plus domenica 5 marzo 2023 alle ore 16:00.