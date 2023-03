My Hero Academia 382: la miglior situazione, ma per chi?

Il peggior scenario di My Hero Academia ha messo gli eroi sotto scacco, ma i protagonisti non sono stati sconfitti. Nonostante l'ondata di Twice manifestatasi dal portale nero generato da Kurogiri, il potere di Himiko Toga non ha garantito ai villain la vittoria, con gli hero che sono rimasti a combattere alacremente contro tutti i nemici.

Col supporto di Inasa Yoarashi, Tokoyami ha lanciato il suo attacco più forte. Riuscirà a tenere sotto controllo la forza di All for One? Il capitolo 382 di My Hero Academia si dedica inizialmente a ben altro. Hawks e All for One, infatti, avevano - poco prima - notato alcune cose nella situazione. Per gli eroi, non si era giunti al momento peggiore, per i villain non si era nel momento migliore. Il motivo? Proprio Himiko Toga, che riusciva a replicare soltanto Twice ma non tutti gli altri componenti della League of Villain.

Himiko Toga infatti ha bisogno di provare un forte amore verso l'individuo di cui copia i poteri, e quindi riesce a farlo soltanto con Twice e Uraraka. E questo tentennamento viene notato proprio da Uraraka che, nel bel mezzo di un'ondata di Twice, scorge la villain originale. Intanto Tokoyami continua a manifestare il suo attacco, che viene rafforzato dagli altri eroi nei paraggi, ma All for One scatena un'enorme esplosione che allontana l'ombra gigante. Ora il villain è ancora più giovane di prima, non gli resta molto tempo, quindi decide di andarsene.

Nei paraggi c'è Gigantomachia, che porta alla situazione migliore. Per i villain? No, per gli eroi, perché è a sorpresa il finale di My Hero Academia: il gigantesco mostro scaglia una roccia contro All for One, dato che è stato guidato da Kirishima e soprattutto Shinso, che ne ha preso il controllo.