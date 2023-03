My Hero Academia 382 spoiler e immagini: una ribalta clamorosa

La lotta si fa sempre più accesa in My Hero Academia. I vari fronti coinvolgono sempre più persone e hanno battaglie intense, che decideranno chi vincerà, il male di All for One o la giustizia degli eroi. E in questo momento, ci sono due campi di battaglia davvero attenzionati da tutti, ovvero la Yuei e Gunga.

Il ritorno di Kurogiri ha sbaragliato tutto il piano degli eroi, ma c'è ancora speranza. Il ritorno della Shiketsu ha permesso un gigantesco attacco di Tokoyami diretto a All for One. Gli spoiler di My Hero Academia 382 però partono con un flashback che racconta di un discorso di Uraraka e Asui, che hanno ancora l'obiettivo di cercare Himiko Toga nella marea di Twice. E proprio la ragazza villain compare, assorta dai propri ricordi, e sul campo di battaglia si fa riconoscere da Uravity.

Ma gran parte dell'attenzione è ancora diretta verso All for One. Il cattivo viene schiantato al suolo dall'attacco di Tokoyami, ma un enorme raggio di luce emesso dal corpo del villain fa in modo che l'ombra di Dark Shadow venga ridotta enormemente, lasciandolo indifeso. All for One si mostra ancora più giovane di prima e con uno sguardo concentrato in lontananza e sempre più malvagio, cosa che fa preoccupare Tokoyami.

Convinto di poter contare sull'intervento di Gigantomachia, All for One lo chiama. Il gigante arriva sul campo di battaglia e si prepara ad attaccare lanciando un masso enorme, ma questo si dirige verso All for One. Osservando meglio, infatti, su Gigantomachia ci sono Kirishima e soprattutto Shinso, che ha usato il suo potere. I giovani eroi di My Hero Academia stanno prendendo sempre di più il controllo della battaglia.