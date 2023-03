My Hero Academia 382: un vecchio, titanico antagonista si schiera con gli Heroes

Lo scontro tra Izuku Midoriya e Tomura Shigaraki è stato momentaneamente messo da parte. L'Atto Finale di My Hero Academia si sta infatti ora concentrando sul campo di battaglia di All For One. Il Re del Male vuole tornare in possesso del corpo del suo allievo e gli Heroes stanno facendo di tutto per impedirglielo.

In My Hero Academia 381 Tokoyami ha imposto la sua oscurità su All For One infliggendogli un duro colpo a distanza ravvicinata. Attualmente è l'unico tra i presenti a poter scontrarsi in un combattimento corpo a corpo.

Nel capitolo 382 di My Hero Academia Hawks e All For One si accorgono che la battaglia potrebbe andare meglio, ma anche peggio. Anche Froppy arriva alla medesima conclusione. Quello attuale non è il peggiore degli scenari. Se solo Toga riuscisse a creare un esercito di copie di Dabi e Shigaraki in grado di utilizzare i loro Quirk, per gli Heroes sarebbe la fine. Uravity e Froppy si mettono dunque sulle tracce della psicotica criminale.

Nello stesso istante, Himiko Toga si chiede per quale motivo non riesca sfruttare i Quirk di Dabi e Shigaraki nonostante siano due persone da lei amate. In lacrime, supplica a sé stessa di poter essere come il defunto amico Jin Bubaigawara. Uraraka si accorge però delle lacrime di Toga e la individua nel bel mezzo della Sad Man's Parade.

Un cambio di scena riporta i lettori allo scontro tra Tokoyami e All For One. Lo studente sta schiacciando il Simbolo del Male con Dark Shadow, ma una esplosione improvvisa libera il villain. All For One appare ora ancora più giovane che in precedenza. Al massimo delle sue forze, in volo si allontana dal teatro di battaglia, convinto di poter fare affidamento su un alleato.

In lontananza, appare Gigantomachia. Per gli Heroes sembra essere finita, ma in realtà il colosso si schiera scontro All For One. Sulla sua testa ci sono infatti Red Riot e Shindo, che con il dispositivo vocale di cui è dotato è riuscito a riprodurre la voce di Shigaraki e piegare Gigantomachia al suo volere.