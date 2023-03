My Hero Academia 383: un cuore acido, una vittoria dolce

La pausa di My Hero Academia che ha preoccupato i fan si è finalmente conclusa con successo, portando Kohei Horikoshi a pubblicare su Weekly Shonen Jump il nuovo capitolo della serie. La guerra sembrava andare in una certa direzione, ma gli ultimi eventi hanno scatenato un altro contrattacco, stavolta da parte degli eroi.

Lontano da Gunga, più precisamente nel luogo dove c'era un tempo l'ospedale di Jaku e dove adesso è rinchiuso Gigantomachia, c'è un'altra battaglia in corso. È da qui che riprende My Hero Academia 383, con un salto nel passato dopo gli eventi a sorpresa che hanno chiuso il capitolo 382. Uno dei villain sta riproducendo i comandi di All for One ed è convinto che Gigantomachia, grazie al suo udito sopraffino, riuscirà a captarli. Mount Lady, con l'aiuto dell'eroina Rule, tenta di tenere a bada i nemici volanti, ma è troppo tardi: il gigante si risveglia e tutto sembra finito.

Tuttavia, mentre la creatura sta per attaccare una Mount Lady ormai a terra, un'onda di acido gli colpisce la mano, penetrando nella sua armatura facendogli dei danni. L'attacco è di Mina Ashido, eroina che si è migliorata notevolmente dall'ultima battaglia, e che ora può dare il suo contributo contro coloro che hanno provocato la morte di Midnight. Intanto però Shinso è in pericolo a causa del villain melma che lo blocca, ma anche qui interviene Ashido: colpendo il criminale con l'acido, gli crea problemi nel mantenere la sua versione di melma, liberando Shinso che utilizza il suo lavaggio del cervello contro di lui.

L'intervento di Ashido è fondamentale, con la ragazza che sviene per il troppo utilizzo di acido tra le braccia di Kirishima. Intanto però Shinso dà il via al colpo di grazia prendendo il controllo di Gigantomachia e liberandosi di tutti i villain nei paraggi. Adesso si torna nel presente, con My Hero Academia 383 che si conclude con All for One che è bloccato per occuparsi degli attacchi devastanti di Gigantomachia e di Tokoyami. Come andrà per il super villain?