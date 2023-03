My Hero Academia 383 data di uscita e teorie: la rivolta di Gigantomachia

All for One sta iniziando a esaurire il suo tempo. Il villain di My Hero Academia ha usato il potere di Eri per invertire la propria forma, perdendo così il guscio spaccato e distrutto che aveva da quando aveva affrontato All Might. Così è tornato il terrificante villain di sempre, ma non lo sarà ancora per molto ancora.

Con il passare del tempo in My Hero Academia, è sempre più chiaro che c'è una fiera opposizione a All for One, che non riesce a muoversi abbastanza velocemente da arrivare da Tomura Shigaraki. L'obiettivo del villain infatti è quello di ristabilire la propria entità nel corpo dell'allievo, che invece è riuscito a riprendere il possesso del proprio corpo, soverchiando la personalità del super villain. La situazione lo sta vedendo diventare sempre più giovane e quindi il tempo scarseggia, ma prima l'attacco di Tokoyami e ora un nuovo imprevisto sembrano averlo messo alle strette.

In My Hero Academia 383 torna Gigantomachia e soprattutto l'effetto del lavaggio del cervello che il quirk di Shinso ha avuto su di lui. Il gigante probabilmente è caduto nella trappola del ragazzo, che insieme a Kirishima si è presentato sul campo di battaglia. Gigantomachia ha una forza assoluta e chiunque ha avuto problemi a contenerlo. Neanche per All for One all'apice sarà facile una battaglia contro di lui. C'è da dire, però, che Gigantomachia potrebbe anche riuscire a liberarsi dal controllo mentale di Shinso. Forse non subito, ma il suo scopo è di guadagnare quanto più tempo possibile.

My Hero Academia 383 verrà pubblicato il 12 marzo alle ore 16:00 su Manga Plus.