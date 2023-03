My Hero Academia 383: giustizia è fatta, la Classe 1-A si vendica di quell'assassinio

Nelle ultime settimane gli spettatori della serie anime di My Hero Academia hanno rivissuto la dolorosa morte di Midnight, l'eroina vietata ai minori che in qualità di insegnante della Yuei aveva instaurato un forte legame con gli studenti della Classe 1-A. Dopo oltre cento capitoli, finalmente è stata fatta giustizia.

Il capitolo 383 di My Hero Academia riporta indietro i lettori attraverso un flashback. Tornati al momento in cui Shoto aveva apparentemente sconfitto Dabi, l'autore Kohei Horikoshi sposta l'attenzione al luogo di detenzione di Gigantomachia, protetto tra gli altri da Kirishima e Mina Ashido.

Su questo campo di battaglia ritroviamo il killer di Midnight, quel villain dal nome sconosciuto e che indossa un elmetto a forma di teschio. Attraverso il suo potere, che riesce a far librare i suoi alleati in aria in modo da non subire le ripercussioni del Quirk di Mudman della 1-B, il responsabile della morte di Midnight gioca un ruolo fondamentale nella liberazione di Gigantomachia. Tuttavia, infine gli aspiranti eroi della Yuei riescono a vendicare la dipartita della loro insegnante.

La dolce vittoria di Pinky in My Hero Academia 383, coadiuvata dall'intervento di Shinso, permette agli Heroes di prendere il controllo di Gigantomachia. È proprio il colossale "cagnolino" di All For One e Shigaraki a stendere il villain assassino di Midnight e gli altri criminali che infestavano le rovine dell'ospedale di Jaku. La Classe 1-A ha finalmente vendicato la morte di Midnight.