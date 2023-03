My Hero Academia 383: un potente acido in grado di donare speranza

Gli Heroes si stanno spingendo oltre nell'Atto Finale di My Hero Academia. Uno dopo l'altro, gli studenti della Classe 1-A del Liceo Yuei stanno infatti esibendo i loro colpi più forti per cercare di fermare il Fronte di Liberazione del Sovrannaturale e salvare quel che rimane della società degli eroi.

Mentre lo scontro tra Deku e Tomura Shigaraki resta in sospeso, Kohei Horikoshi porta avanti lo scenario che coinvolge All For One. Gli Heroes stanno tentando in tutti i modi di impedire al Re del Male di raggiungere il suo allievo e impadronirsi nuovamente del suo corpo addirittura affidandosi a un ex nemico. Ma come si è giunti a ciò?

My Hero Academia 383 va indietro al momento in cui venne diffusa la notizia della vittoria di Shoto su Dabi. In quell'istante, nei pressi delle rovine dell'ospedale di Jaku un cospicuo numero di Villain guidati dal killer di Midnight riescono a liberare Gigantomachia e la sua furia irrefrenabile.

A risolvere una situazione disperata è Mina Ashido, l'MVP di questa battaglia. L'eroina conosciuta con il nome di Pinky rifiuta di arrendersi per l'ennesima volta al colossale villain e mette in mostra tutto il suo potenziale.

Mentre Mount Lady viene sconfitta, Shinso viene catturato dal villain di fango e Kirishima si arrende inerme alla situazione, Ashido scatena il suo Acidman: Alma, una sostanza talmente acida da corrodere anche Gigantomachia.